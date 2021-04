Pasjonujący thriller z Angeliną Jolie. Do obejrzenia zwiastun filmu

"Ci, którzy życzą mi śmierci" jest dopiero drugą produkcją na przestrzeni ostatnich sześciu lat, w której Angelina Jolie wystąpiła w głównej roli. Aktorka borykała się z poważnymi problemami w prywatnym życiu i nie angażowała się w filmowe projekty. Choć, jak wspomniała w jednym z wywiadów, na brak zawodowych propozycji nie mogła narzekać. Po powrocie do aktorstwa, na rozgrzewkę, Jolie zagrała w drugiej części "Czarownicy" oraz innej opowieści fantasy dla młodych widzów "Come Away". Teraz przeszedł czas na produkcję z wyższą kategorią wiekową.