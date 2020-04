Patricia Bosworth nie żyje. Aktorka zmarła przez koronawirusa

Nie zerwała z show-biznesem, ale stanęła po drugiej stronie barykady. Zaczęła się realizować jako dziennikarka i biografka. Publikowała w "The New York Times", "Vanity Fair", "Harper's Bazaar", "Viva" i innych prestiżowych magazynach. Miała na swoim koncie książkowe biografie Marlona Brando, Jane Fondy, Johna Wayne'a, a w 2017 r. wydała autobiografafię "The Men in My Life: Love and Art in 1950s Manhattan".