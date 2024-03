Odszedł po 22 latach. "Gdybym został, to bym się udusił"

Jak dowiadujemy się po kilku tygodniach, decyzja ta była podyktowana przede wszystkim czynnikiem ludzkim. - Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego absolutnie. Zawsze wiedziałem o tym, że to jest moje miejsce, tu się urodziłem jako aktor, tutaj pewnie umrę i będę stał bezapelacyjnie do samego końca mojego lub jego. Wyszło na to, że mojego. Było, minęło. Trudno. Los tak chciał. Czynnik ludzki tak chciał, a ja na pewno nie mogłem tam zostać, bo bym się udusił – wyjaśnił dość tajemniczo w niedzielnym wydaniu "Pytania na śniadanie".