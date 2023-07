"Perfect Days". Miał tylko zareklamować toalety. Wyszło z tego arcydzieło

Na szczęście "Perfect Days" unika moralizowania. Wbrew pozorom nie zachęca do odcięcia się od technologii, która w dzisiejszych czasach często zagłusza nasz wewnętrzny głos. Nie daje też prostych recept na szczęście. Za to pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by dowiedzieć się, czy nachodzące się na siebie cienie staną się ciemniejsze czy nie. Nie wiecie tego? Niewiele trzeba, aby to sprawdzić.