Pewnego razu w San Sebastian… Recenzja filmu "Hiszpański romans" w reż. Woody’ego Allena

Wbrew temu, co może sugerować tytuł filmu, "Hiszpański romans" wcale nie koncentruje się na romansie. Właściwie, zdrada żony jest dla bohatera jedynie pretekstem do przejścia na wyższy poziom samoświadomości. Osiągając ten stan Mort przekonuje się, że nie ma sensu płakać za minionym życiem, bo wcale nie było mu w nim dobrze. Nie da się zaprzeczyć, że najnowszy obraz Allena jest bardzo sentymentalny. Rozstanie jako metafora podróży, czarnobiałe migawki kultowych dzieł kina, poszukiwanie nowej drogi – to wszystko możemy próbować czytać jako zawoalowany manifest mistrza na temat zmieniającego się świata. Allen poddaje się tym zmianom ze spokojem, co widać w jego dziełach. Po soczystych, nieco szalonych produkcjach będących hołdem ku czci artystycznej bohemy dziś praktycznie nie ma już śladu. Bohaterowie Allena pragną spokoju, co może być niezawodnym znakiem, że tego samego oczekuje od życia sam mistrz. Oczywiście, Woody Allen nie raz już zaskakiwał świat swoimi reżyserskimi wizjami, ale mam przeczucie, że do tamtego kina nie ma już powrotu.