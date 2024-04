Pięć milionów wyświetleń. Najbardziej "odjechany" film roku

Dziennikarze w Stanach, którzy widzieli fragmenty filmu, mają problem z przypisaniem go do konkretnego gatunku: "To może być najbardziej odjechany film roku. Tatum przeszedł samego siebie. Początek to komediodramat, mocna satyra, w której bohaterami są ludzie bogaci, oderwani od rzeczywistości, zaabsorbowani własnymi sprawami. Później zaczną się pojawiać elementy kryminalne, a nawet thrillera" – napisał krytyk "Decidera".