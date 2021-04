Pierwsza partia nagród BAFTA rozdana. "Ma Rainey's Black Bottom" królem soboty

Najlepsze kostiumy: "Ma Rainey's Black Bottom"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: "Ma Rainey's Black Bottom"

Najlepszy casting: "Rocks"

Najlepsza scenografia: "Mank"

Najlepszy dźwięk: "Sound of Metal"

Najlepsze efekty specjalne: "Tenet"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy: "The Present"

Najlepszy brytyjska animacja krótkometrażowa: "The Owl and the Pussycat"

Nagroda specjalna: Noel Clarke (za wyjątkowy wkład w brytyjską kinematografię)