Pierwsza miłość księcia Andrzeja. Gdy królowa poznała prawdę o jej filmach, powiedziała "nie!"

Karierę zaczęła wcześnie, bo już w wieku 18 lat. Debiutowała epizodem w filmie "All I Want Is You... and You... and You…", produkowanym przez jej ojca. W kolejnych kilkunastu latach zagrała jeszcze w tylko kilku obrazach, ale filmografia – mimo że krótka – jest niezwykle interesująca. Bo z jednej strony mamy w niej kultowce pokroju "Rocky Horror Picture Show", w którym zagrała drobny epizod. Albo wspomniane "Gwiezdne wojny", w których wcieliła się w Camie Loneozner, koleżankę Luke’a Skywalkera z planety Tatooine.