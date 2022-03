Pierwszy tydzień HBO Max. Polacy rzucili się na kinowe hity

Kolejne miejsca zajmują dramat sensacyjny Stevena Soderbergha "Kimi" oraz następny tytuł, który jeszcze niedawno wyświetlany był w kinach, czyli "Wszyscy święci New Jersey" (prequel słynnego serialu HBO "Rodzina Soprano"). Na 6. pozycji spotykamy stary kinowy przebój "Godzilla vs. Kong", który miał premierę niemal przed rokiem. To pokazuje, że z usług HBO Max korzystają nie tylko użytkownicy HBO GO, którzy z automatu zostali przeniesieni do nowej platformy, ale także osoby, które wcześniej nie korzystały z zasobów serwisu filmowego WarnerMedia.