Postrzelona tancerka i mocz na stole. Vega ujawnia żenujące zachowanie polityków i ich dzieci

Patryk Vega ujawni taśmy z politykami. Zdradził, skąd je ma i co na nich będzie

To nie wszystko. W klubie braci doszło do strzelaniny, w której poszkodowana została jedna z tancerek.

- Przychodził do nas do klubu młody chłopak, syn polityka. Tata mu załatwił nawet pozwolenie na broń ostrą. I podczas pewnej pijackiej imprezy zaczął popisywać się tym pistoletem - mówi jeden z braci .

- Podszedł do stolika, gdzie była ta dziewczyna, i normalnie do niej strzelił. Strzelił jej w rękę. Może z zazdrości, może go poniosło. Przedtem chwalił się, że jego tatuś nas załatwi i wszystko zamknie.

-Warszawka to kupiła. Ze względu na prestiż, fajne tancerki, dziewczyny. W Polsce stało się to swoistą modą, aby przyjechać do Rzeszowa i odpocząć. Goście wpadali na dwa, trzy dni. Często nie wiedzieliśmy, że to były jakieś gwiazdy.