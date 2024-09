"Pingwin": Oko w oko z legendą

Rhenzy Feliz to dla niektórych nowe nazwisko, ale niebawem się to zmieni. 26-letni aktor znany jest młodszej widowni dzięki takim produkcjom jak "Runaways" czy "Prawie jak gwiazda rocka". Teraz zagrał u boku Colina Farrella w najgłośniejszym serialu tego sezonu: "Pingwinie", a my rozmawiamy z nim, jak to jest być u boku legendy i czy znajomi mają już dość jego opowiadaniom o serialu. Serialowy Victor zdradził nam, jak wyglądała jego pierwsza scena u boku legendy kina i dlaczego cieszy się, że to był właśnie ten odcinek... Zobaczcie! "Pingwin" dostępny na platformie Max.