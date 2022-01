Piotr Pytlakowski o gangsterach w polskim kinie. "Próbowałem ich zrozumieć"

Piotr Pytlakowski to dziennikarz śledczy od lat zajmujący się tematyką kryminalną. Przy pisaniu "Alfabetu mafii" czy scenariusza serialu "Odwróceni" wykorzystał swoją wiedzę i znajomość ludzi z półświatka, do których nie podchodził jak do "potworów z ciemnego zaułka". - Próbował zrozumieć motywacje, dowiedzieć się czegoś o obyczajowości tego świata – wyznał w programie WP "Newsroom". Gość programu opowiedział, co myśli o pokazywaniu znanych gangsterów w polskiej popkulturze lub tworzeniu postaci wzorowanych na prawdziwych bandytach.