Plakat tegorocznej, 31. edycji EnergaCAMERIMAGE ogłoszony

Tydzień temu przekonaliśmy się, że w ciągu najbliższych trzech lat najważniejszy festiwal sztuki autorów zdjęć filmowych nadal nosił będzie nazwę EnergaCAMERIMAGE, dziś możemy natomiast zaprezentować plakat tegorocznej edycji wydarzenia. Za jego koncepcję graficzną po raz kolejny odpowiada Piotr Jabłoński, który nawiązując formalnie do tradycji ilustracyjnych magazynu "The New Yorker", składa hołd sztuce filmowej.