Plejada kinowych i serialowych gwiazd w Playerze. Zdradzamy nasz sposób na idealny wieczór

Domowe kino to nie tylko ogromny telewizor i mnóstwo rozstawionych wokół kolumn. To przede wszystkim niepowtarzalny klimat – magia, w której możemy uczestniczyć z poziomu własnej kanapy. Coraz większą popularnością cieszą się serwisy streamingowe, za sprawą których możemy oglądać takie treści, jakie chcemy i lubimy, a do tego bez wychodzenia z domu. Filmowi maniacy mają to, czego potrzebują – od filmów typu "Wilk z Wall Street" po nowości w stylu "Mauretańczyk" czy "Inni ludzie". Na wyciągnięcie ręki mamy też mnóstwo świetnych seriali, np. seria o Chyłce, "Szadź", "Skazana", czy "Behawiorysta", a także wiele kanałów od znanych marek – CNN, Cartoon Network, Cinemax. Niezależnie od tego, w czym gustujemy, ważne jest to, aby czas spędzony przed ekranem dostarczał nam maksimum przyjemności. Oto jak stworzyć taką niepowtarzalną atmosferę!