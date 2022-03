"Po miłości": Akademia przegapiła to arcydzieło. Nie powtórzcie tego błędu [RECENZJA]

Brytyjka przed laty przeszła na islam, by móc wyjść za ukochanego mężczyznę. Prowadziła mu dom, gościła jego bliskich, codziennie wypatrywała powrotu jego promu, na którym był kapitanem. Teraz wybrała się do Francji, by dowiedzieć się prawdy o życiu męża, jednak to okazało się o wiele trudniejsze i bardziej bolesne, niż mogła się spodziewać.