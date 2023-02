Podaje się za zaginioną McCann. "Tak, kręciłam filmy pornograficzne"

Sprawców porwania nigdy nie udało się zidentyfikować. W połowie 2008 roku portugalska prokuratura umorzyła śledztwo z możliwością wznowienia go w razie pojawienia się nowych dowodów w sprawie. Pod naciskiem rodziców sprawą zajęła się brytyjska policja, która skrytykowała działalność portugalskich służb, wytykając jej popełnienie błędów podczas poszukiwań, w tym nieprzesłuchania wszystkich świadków oraz niesprawdzenia rozmów telefonicznych. W kwietniu 2012 brytyjscy funkcjonariusze zwrócili się do portugalskiej policji z prośbą o ponowne rozpoczęcie śledztwa, twierdząc, że mają poszlaki, które wskazują na to, że dziewczynka żyje.