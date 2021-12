Podkręcają emocje. To będzie największy przebój grudnia

"Matrix Zmartwychwstania" niemal we wszystkich krajach na świecie będzie miał premierę 22 grudnia. Kilka dni wcześniej pojawi się jedynie w Rosji oraz Japonii, a we Włoszech na początku stycznia. Nie jest jedynie znana data premiery w chińskich kinach. I wszystko wskazuje na to, że film Leny Wachowski na całym świecie stanie się wielkim przebojem świąteczno-noworocznego okresu. Pierwszy zwiastun, który pojawił się w internecie 9 września, stał się trzecim najczęściej oglądanym trailerem 2021 r. na Youtubie. Miał blisko 40 mln wyświetleń.