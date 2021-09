"Pojawi się gaz, będą nas bić". Są gotowi na wiele, żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną

Oczywiście, że taka blokada niczego w szerszej skali nie zmienia, jest to gest symboliczny. Jako aktywiści klimatyczni wychodzimy jednak z założenia, że ważna jest masowość takiego działania. Skuteczny protest musi się odbić się szerokim echem, tak by nie można było go zignorować. Mają go pokazać media, mają mówić o nim politycy, w ten sposób pokazujemy, że nie jest to wybryk niewielkiej grupki, ale wspólnotowy sprzeciw o wymiarze społecznym. Tylko w ten sposób, czyli poprzez zakłócenie spokoju, łamanie prawa i gotowość do bycia aresztowanym, możemy przyciągnąć uwagę, wywrzeć presję i przebić się do ogólnej świadomości.