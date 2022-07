Pokazali tylko zdjęcie. W tym roku Reevesa już nie zobaczymy

Zdjęcia do filmu "John Wick: Chapter 4" miały się rozpocząć w maju 2020 r. Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa, która przerwała zdjęcia do innego filmu z Keanu Reevesem "Matrix: Zmartwychwstania". Szefowie wytwórni ustalili wcześniej, że w sytuacjach, w których dojdzie do grafikowych problemów spowodowanych pandemią, pierwszeństwo mają produkcje, które zostały już rozpoczęte. Tym sposobem prace nad czwarta częścią "Johna Wicka" ruszyły z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem.