"Pokolenie Utoyi": z wiarą w przyszłość

Od lat dzieli się swoim świadectwem z Utoyi i co roku powraca tam u boku Renate Tarnes, która walczy o zmianę wizerunku samej wyspy, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec ekstremizmowi. Jednak na co dzień Inę zajmuje głównie kwestia zmian klimatycznych i to w tym zakresie stara się nakłonić młodych Norwegów do działania.