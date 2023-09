Polacy zapomną o Bińczyckim? Gwiazdor wiedział, na co się porywa

Choć Lichota zagrał w filmie wybitnego chirurga, zdradził, że tylko raz potrzebował skorzystać z pomocy specjalistów. - Jest scena, gdzie muszę szyć jako chirurg. Chodziło o to, żeby to były moje dłonie. Okazuje się, że nie jest to takie łatwe - zwłaszcza, gdy ma się tak duże dłonie jak ja. Musiałem parę razy powtarzać to, by się nauczyć. To była jedyna potrzebna konsultacja - wyjawił.