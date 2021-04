Polak od lat robi furorę w Hollywood. Kręcił największe hity

Dariusz Wolski to jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie operatorów filmowych. Wolski od dawna mieszka i pracuje w Los Angeles. W 2021 roku został doceniony za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata". Jego filmografia pokazuje jednak, że wyróżnienie mógł dostać znacznie wcześniej. Wolski pracował przy takich hollywoodzkich hitach jak "Marsjanin" z Mattem Damonem czy "Wszystkie pieniądze świata". Polak jest też autorem zdjęć do "Alicji w Krainie czarów" oraz "Piratów z Karaibów".

