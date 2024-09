Polka podbija Hollywood na swoich warunkach. Iza Miko opowiada o trudnych początkach i ciemnych stronach branży

Ktoś może zapytać - jak nastolatka z Polski była się w stanie utrzymać w jednym z najdroższych miast na świecie? Okazuje się, że kluczem do sukcesu była tutaj nie tylko pracowitość, ale i coś, co niektórzy nazwaliby kreatywną księgowością. - Mama z Polski wysyłała mi, co mogła, ale żeby zarobić, robiłam absolutnie wszystko. Poza sprzedawaniem swojego ciała. Rozdawałam ulotki, byłam nianią… Sprzedawałem baterie na Time Square i zarabiałam 15 dolarów za godzinę plus, jeśli kogoś namówiłam na zakup w sklepie i wspomnieli moje imię, to dostawali 20 procent zniżki, a ja dodatkowy bonus. Kombinowałam jak koń pod górkę! Życie w Ameryce pokazało mi, że jeśli ktoś ma marzenie, dąży do niego, to jest wstanie to osiągnąć, a jeśli ma wariackie pomysły i dryg do radzenia sobie w nietypowy sposób, to tym lepiej - zapewnia.