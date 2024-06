Niespodziewany hit Netfliksa. Katarzyna Figura absolutnie fantastyczna

Akcja "Chrzcin" rozgrywa się 13 grudnia 1981 roku. Marianna (Katarzyna Figura), gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka - do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nie spodziewała się, że będzie jej chciał w tym przeszkodził sam generał Jaruzelski, który tego dnia postanowił ogłosić stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna ukrywa przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju, co uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, nad którymi trudno będzie zapanować.