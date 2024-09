Polski przebój Netfliksa. Mroczna i fascynująca historia z czasów PRL

"’Doppelgangera' ogląda się wartko. Nie brakuje zwrotów akcji. Po części mamy do czynienia z kinem szpiegowskim, po części to dzieło o szukaniu własnej tożsamości w skomplikowanych czasach. Dalekie jest jednak od moralizatorstwa czy opowiadania o historii naszego kraju wielkimi literami (…) Dbałość o każdy detal w scenariuszu i obrazie jest porażająca. Pieczołowita praca scenografa Marka Warszewskiego i kostiumografki Weroniki Orlińskiej uchwycona kamerą Bartłomieja Kaczmarka pozwala z miejsca przenieść się do świata przełomu lat 70. i 80. zarówno w Gdańsku, jak i w Strasburgu" - pisała recenzentka WP, Marta Ossowska.