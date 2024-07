Krzyki, gwizdy, wyzwiska. Skandaliczne sceny na wrocławskim rynku

"Zwracam się do Państwa z pilną prośbą o natychmiastowe wstrzymanie pokazu filmu 'Zielona Granica'. (…). Nalegam na szybką i skuteczną interwencję, by treści służące dezinformacji społeczeństwa nie były publicznie promowane. Nie można pozwolić na szkalowanie naszych służb mundurowych: Straży Granicznej, Wojska Polskiego czy Policji. Nie może być zgody na hańbienie dobrego imienia polskiego munduru" – zwracał się do organizatorów festiwalu i władz Wrocławia Michał Dworczyk.