Film kultowego reżysera. Takiego przeboju Netflix jeszcze nie miał

"Ten film to kino drogi, być może pierwszy tak czysty gatunkowo obraz w moim dorobku. Bohaterowie, najpierw we dwójkę, potem w towarzystwie córki Eryka, snują się po obrzeżach Polski prowincjonalnej. Jadą najpierw bez celu, potem po ratunek dla chorej Karolki, spotykają ludzi, ale też spotykają siebie. Bo to jest przede wszystkim wyprawa po bliskość, z przystankiem końcowym o nazwie ‘Miłość’. Wszystko to bez sentymentalnych figur i zaklęć. Prosto, prościutko" – powiedział reżyser o swoim filmie.