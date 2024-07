"Było bardzo ostro". Widzowie Netfliksa w Polsce nie chcą tego oglądać

Czytając pierwsze recenzje o "Babilonie", naprawdę trudno było przewidzieć, czy będzie on walczył o Oscary czy też może o Złotą Malinę w kategorii najgorszy filmu roku. "Mam naprawdę złe wieści dla was. 'Babilon' to płonący bałagan, totalna katastrofa, jeden z najgorszych filmów roku", "Bałagan, chaos, scenariuszowa katastrofa", "Bardzo ambitny projekt, zrealizowany z miłości do kina, jego historii, ale sam budzący niechęć, a momentami obrzydzenie" – pisali krytycy.