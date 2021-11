Postapokaliptyczne "Cast Away". Pozostał tylko Hanks, pies i robot

Akcja filmu rozgrywa się na zniszczonej przez Słońce Ziemi, na której nie przetrwało zbyt wiele żywych stworzeń. Być może tylko zniedołężniały naukowiec, jego pies oraz robot. Mieszkający w podziemnym bunkrze bohater zbudował sobie towarzysza i obdarzył go sztuczną inteligencją. Tylko na co mu ona, w tym dogorywającym świecie? Chyba tylko po to, aby pomóc w opiece nad psem.