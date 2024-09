Powalczą o Oscara. Duńczycy wybrali... polską koprodukcję

"Dziewczyna z igłą", która najpierw powalczy z "Pod wulkanem" o Złote Lwy festiwalu w Gdyni, a potem o nominację do Oscara, to rozgrywająca się na początku XX wieku, oparta na faktach, niepokojąca opowieść o kobiecie szukającej miłości i poczucia moralności. Karoline (Vic Carmen Sonne) to młoda pracownica fabryki w Kopenhadze, która znalazła się w trudnej życiowej sytuacji. W godzinie potrzeby zwraca się o pomoc do przypadkowo poznanej kobiety (Trine Dyrholm). Dzięki temu dramatycznemu wydarzeniu między Karoline a Dagmar nawiązuje się specyficzna nić porozumienia, która odmieni życie ich obu.