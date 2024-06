Powraca najsłynniejszy film dla dorosłych. "Widzowie muszą zapiąć pasy"

"Kaligula" powraca do kin

Ponad 40 lat później producent filmowy Thomas Negovan, który zdobył prawa do filmu, zmontował nową wersję "Kaliguli". Twierdził, że została oparta na pierwotnej wersji scenariusza Gore'a Vidala. Jednak nawet jeśli jest to zgodne z prawdą, to 91-letni reżyser filmu Tinto Brass uważa, że "proces montażu kształtuje osobisty reżyserski styl. Jeśli nie mogę zmontować filmu, nie rozpoznaję go i nie uznaję nowej wersji 'Kaliguli'. Istnieje szereg wersji mojego filmu zmontowanych przez różne osoby, ale żadna z nich nie odzwierciedla mojego oryginalnego pomysłu".