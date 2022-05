Nowy, sprośny hit Netfliksa. Widzowie oglądają, ale nie są zachwyceni

Na portalu Rottentomatoes "Powrót do liceum" zgromadził jedynie 26 proc. pozytywnych recenzji krytyków. Suma ocen widzów jest wyższa, ale niewiele jest opinii, o których można powiedzieć, że rekomendują film do obejrzenia. W mediach społecznościowych jedna z osób napisała: "Skoro już mowa o powrotach, to lepiej wrócić do starych filmów o podobnej tematyce, takich jak 'Duży', 'Vice versa', 'Dziś 13, jutro 30' czy nawet 'Billy Madison'".