Bieniuk wpuścił kamery do domu. Spójrzcie, co jest na ścianach

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Odezwała się m.in. siostra Przybylskiej, Agnieszka. "Wiem, że to nie był łatwy dzień" – napisała. Z kolei fani okazali swoje wsparcie. Stwierdzili też, że taki film jest świetnym pomysłem, by oddać hołd aktorce. Choć znaleźli się też tacy, co są zdania, że sama Przybylska nie byłaby zachwycona powstaniem dokumentu o niej. "Nie wiem, czy ona by tego chciała. Tak broniła prywatności rodziny przed sępami z aparatami" – oznajmiła jedna z fanek.