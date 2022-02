Twórcy filmu o Annie Przybylskiej: "Nie zrobimy nic wbrew rodzinie"

KK: Tak, natychmiast. Te pierwsze rozmowy błyskawicznie sprowadziły nas na ziemię. Wszyscy dali nam do zrozumienia, że nie są jeszcze gotowi na rozmowę o Ani. Nic dziwnego, od jej śmierci minął wtedy dopiero rok. Odłożyliśmy więc ten pomysł na półkę, ale nie zapominaliśmy o nim. Zajęliśmy się innymi projektami, ale po jakimś czasie wróciliśmy do rozmów z rodziną. To było mniej więcej dwa i pół roku temu. Pokazaliśmy nasz pomysł na film i zauważyliśmy, że bardzo się spodobał bliskim aktorki. To był dobry punkt wyjścia do dalszej pracy.