Dereszowska w filmie o Ani Przybylskiej. Jej rola będzie inna, niż myślicie

– Twórcy zwrócili się zresztą do mnie o krótką rozmowę na temat Ani. Ja ją znałam dużo dłużej niż z serialu "Klub szalonych dziewic", bo znałam ją ze "Złotopolskich", gdzie pracowałyśmy przez lata. Trudno uwierzyć, że to już tyle lat, jak Ani nie ma, ale zawsze staram się znaleźć jakiś pozytyw. Mam nadzieję, że to odejście Ani, młodej osoby, która dbała o siebie, uprawiała sporty, sprawiło, że ludzie zaczęli się częściej badać i nawet mimo pandemii ludzie tych badań nie zaniechają – powiedziała w rozmowie z gazetą.