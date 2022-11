Poznaj kulisy produkcji!

Zdjęcia do filmu trwały 40 dni. Były realizowane m.in. na Jasnej Górze i we Wrocławiu. By odtworzyć wnętrza i klimat czasów wczesnej Polski Ludowej, w hali CeTA zostały wybudowane - na wzór oryginalnych - gabinety Wyszyńskiego, Gomułki, Cyrankiewicza, a także dwa sekretariaty. To właśnie tam rozgrywa się główna akcja filmu z detalami odtwarzanego luksusu z PRL, ze sznytem i dźwiękiem kryształowych kieliszków władzy i służalczych urzędników. Znakomite kreacje aktorskie (Robert Czebotar, Tomasz Sapryk, Jacek Borkowski).