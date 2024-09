Pozowała nago na okładce. Nie sądziła, że wybuchnie wielka burza

W 1996 r. aktorka udzieliła wywiadu Halowi Rubensteinowi, który ostro punktował aktorkę za jej pracę. Bez ogródek przyznał, że choć była ulubienicą widzów i krytyków, to filmem "Uwierz w ducha" się nie popisała. Film był finansową klapą. Dziennikarz zapytał, czy się tym przejęła. Moore odpowiedziała wtedy: "Ludzie raz są mili dla mnie, raz traktują mnie jak g..wno. Są mili, a potem znowu traktują mnie jak g..wno. Taka natura i akceptuję to. A recenzji nie czytam. To nie jest coś, co jest ważne w moim życiu".