Nagrali reakcje ludzi w kinach. Nikt nie usiedział spokojnie

Teraz, w piątek 20 września, "Substancja" wchodzi do szerokiej dystrybucji w kinach. Polscy widzowie w końcu zobaczą długo wyczekiwany film, o którym już tak wiele napisano. Tymczasem polski dystrybutor produkcji pokazał, jak na pierwsze seanse reagowali dotychczas w kinach zagraniczni widzowie. Ledwo siedzą na swoich miejscach. Szok maluje się na twarzy - tylko zobaczcie poniżej! Jeśli jest tak mocno, jak zapowiadają to te reakcje, można się spodziewać, że część osób nie wysiedzi do końca.