Prawie niezauważalny szczegół. Mark Wahlberg zrobił to dla żony

Na pewno największą dumę przyniósł mu występ w "Infiltracji" w 2006 roku, za który dostał nominację do Oscara. Jednak kariera aktorska Wahlberga to także pasmo kiepskich wyborów i nominacji do Złotych Malin. Dziś aktor kojarzy się z kinem dla mało wymagającego widza. Jego ostatni film to dość przygodówka "Mój pies Artur", do obejrzenia na TVP vod.