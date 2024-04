Premiera opoźniona. "Kraven. Łowca" nie trafi prędko do kin

"Kraven. Łowca". Premiera opóźniona

Sony po raz kolejny wprowadziło zmiany w swoim kalendarzu. Amerykański producent przesunął premierę z 30 sierpnia na 13 grudnia br. "Kraven. Łowca" będzie konkurować zatem o uwagę widzów z animowanym filmem ze świata Władcy Pierścieni "Lord of the Ring: The War of Rohirrim".