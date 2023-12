Premiera ścieżki dźwiękowej z filmu "Różyczka 2"

Bartosz Chajdecki to uznany kompozytor muzyki do filmów fabularnych i seriali m.in. "Bogowie", "Mistrz", "Najlepszy", "Chce się żyć", "Jestem mordercą", "Moje córki krowy", "Prosta historia o morderstwie", "Baczyński", "Zwierzęta"/"Tiere", "The Last Witness", "Le temps d'Anna", seriale "Kruk", "Behawiorysta", "Chyłka", "Misja Afganistan", "Wotum nieufności", "Belle Epoque", "Wojenne dziewczyny", "Ziuk. Młody Piłsudski", "Czas honoru". Nominowany za muzykę do serialu "Czas honoru" do nagrody International Film Music Critics Association - IFMCA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Muzyki Filmowej). Laureat Transatlantyk Oceans Award przyznanej przez kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, nagrody specjalnej "Bo wARTo!" w ramach MocArtów, nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku za muzykę do "Kruk. Szepty słychać po zmroku". Zdobywca Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Mistrz" oraz nominowany do nagrody World Soundtrack Public Choice Award za ten film. W 2023 roku w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zostały pokazane premierowo dwa najnowsze filmy z muzyką Bartosza Chajdeckiego: "Różyczka 2" i "Święto ognia". Niebawem zadebiutuje także drugi sezon norweskiego przeboju "Furia" z jego muzyką.