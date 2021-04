Produkcja rozpoczęta. Fani "Gry o tron" chcą się zemścić

"House of the Dragon" w całości poświęcony został Targaryenom. Akcja serialu rozgrywać się będzie w Westeros blisko 200 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w "Grze o tron". Dynastia Targaryenów jest wówczas u szczytu swej potęgi. W "eskadrze" królewskiej rodziny znajduje się ponad 15 smoków. Podbite są wszystkie możliwe krainy. Ale upadek imperiów, tych prawdziwych i fikcyjnych, zaczyna się właśnie u szczytu potęgi. Gdy król Viserys Targaryen zrywa z wieloletnią tradycją i następczynią Żelaznego Tronu ogłasza swoją córkę Rhaenyrę…

Pierwszy sezon "House of Dragon" będzie się składał z dziesięciu odcinków. Zdjęcia mają być realizowane w Wielkiej Brytanii oraz w Hiszpanii. Premiera serialu stanie się zapewne jednym z najważniejszych filmowych wydarzeń przyszłego roku. Ogromny budżet, ogromne oczekiwania i wiara w to, że uda się powtórzyć spektakularny sukces "Gry o tron". Warto jednak pamiętać, że duża część fanów produkcji HBO była bardzo niezadowolona z finałowego sezonu, przez co teraz dość sceptycznie podchodzi do nowej historii z Westeros. Może zmienią nastawienie, gdy przyjrzą się obsadzie filmu...