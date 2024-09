Przebój z Więckiewiczem do oglądania na TVP. Prowadzi zakład pogrzebowy

"Minuta ciszy" to serial, który można było do tej pory oglądać na Canal+. Tam stał się prawdziwym hitem - był m.in. nominowany do nagrody WP, Top Seriale. Jak pisaliśmy w recenzji: "Rozmowa o śmierci, szczególnie w dyskursie publicznym, często oscyluje niebezpiecznie wokół banału. Balansuje na cienkiej granicy pomiędzy groteską a komedią. Nazbyt spłycony temat niebezpiecznie prowadzi do śmieszności. Ten pogłębiony zaś często dryfuje gdzieś na jego obrzeżach. Naprzeciw, z niezgodą na zastaną sytuację wychodzą Jacek Lusiński i Szymon Agustyniak z serialem, jakiego, przynajmniej w polskiej telewizji, jeszcze nie było".