Przełom ws. zabójstwa Johnny'ego Wactora. Podejrzany przyznał się do winy

Pozostali trzej podejrzani w sprawie nadal nie przyznają się do winy. Sąd Najwyższy Hrabstwa Los Angeles ustali wyrok dla Gutierreza 1 listopada. Może on otrzymać maksymalnie 4 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawcy mają od 18 do 23 lat. Robert Isaiah Barceleau, Sergio Estrada i Frank Olano wrócą do sądu 16 października. Jako domniemany sprawca zabójstwa Barceleau jest przetrzymywany w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Kaucja Estrady została ustalona na nieco ponad 2 miliony dolarów, a Olano na nieco ponad 1 milion dolarów. Gutierrez, który jako jedyny przyznał się do winy, został zwolniony za kaucją po jej obniżeniu do 120 tysięcy dolarów.