Aktor zasłonił koleżankę, sam zmarł. Oskarżeni nie przyznają się do winy

Proces ws. śmierci Johnny'ego Wactora

"Johnny stał pomiędzy mną, a strzelającym napastnikiem" - napisała koleżanka aktora, która przeżyła. "Usłyszałam wystrzał, on siłą trzymał mnie w swoich ramionach. Złapałam się go i rzuciłam, czy wszystko jest OK, a od odpowiedział, że został trafiony. Upadliśmy razem na ziemię. Trzymałam go, krzycząc, by ktoś sprowadził pomoc i by Johnny został przy mnie" - wspominała niedawno.