Przemysł filmowy jedną z pierwszych ofiar koronawirusa

Nie ulega już wątpliwości, że przemysł filmowy w wyniku ataku wirusa COVID-19 poniesie ogromne straty. Pierwsze wyliczenia podają kwotę 5 miliardów dolarów. Jest to ta optymistyczna wersja rozwoju wydarzeń, która zakłada, że epidemia zacznie wkrótce wygasać.

W minionym roku wpływy ze sprzedaży biletów do kin na całym świecie sięgnęły 42,5 mld dolarów. Był to rekordowy wynik. W dużej części osiągnięty dzięki bardzo dynamicznie rozwijającemu się sektorowi filmowemu w Chinach, który od kilkunastu lat nieprzerwanie notował bardzo duże wzrosty frekwencji w kinach. Na przestrzeni niespełna dekady Chiny z mało poważanego w Hollywood kraju stały się drugim największym rynkiem kinowym na świecie, który lada moment miał zdetronizować amerykańskie kina.

W tym roku tak się jednak nie stanie, gdyż od kilku tygodni przeważająca większość chińskich kin nie wyświetla filmów. Za Wielkim Murem zamkniętych jest obecnie około 5 tys. multipleksów, co oznacza, że nieczynnych jest blisko 70 tys. sal kinowych! W rezultacie w najbardziej dochodowym dla kin okresie związanych z Chińskim Nowym Rokiem, w ciągu miesiąca wpływy ze sprzedaży biletów wyniosłe zaledwie 4,2 mln dol. O tym, jak śmieszna, wręcz kuriozalna jest to kwota świadczy fakt, że w ubiegłym roku w analogicznym czasie utarg z dystrybucji filmów w kinach sięgnął… 1,76 mld dol.

"Parasite" przegrywa z wirusem

W innych azjatyckich krajach kina nie są jeszcze zamknięte (przynajmniej nie na taką skalę – na razie zawieszono tylko działalność kin w koreańskim mieście Daegu), ale frekwencja na seansach i tak jest już tam symboliczna. W Korei, która jest piątym największym rynkiem kinowym na świecie widownia w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się aż o 80 proc. Koreańscy dystrybutorzy decydują się jeszcze wprowadzać na duże ekrany hollywoodzkie produkcje, ale premiery rodzimych filmów są już odwoływane. Jedną z nich miała być czarno-biała wersja nagrodzonego Oscarem "Parasite".

Hollywood poniesie straty

W trudnej sytuacji znalazły się też hollywoodzkie wytwórnie. Zamknięty cały rynek chiński, zredukowana niemal do zera widownia w pozostałych azjatyckich krajach, fatalna sytuacja we Włoszech oraz widmo dalszego rozpowszechniania się koronawirusa to wszystko sprawia, że dystrybuowanie filmu w kinach poza granicami Stanów Zjednoczonych traci obecnie sens. A przecież już wkrótce (w wiosennym i letnim sezonie) na ekranach mają się pojawić te najgłośniejsze, najdroższe hollywoodzkie produkcje, które bez wsparcia rynku zewnętrznego mają niewielkie szanse na odniesienie finansowego sukcesu.