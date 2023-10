Przepis na jesień: garść klasyki, szczypta nowości. Listopad na HBO Max

Na ponowny (albo dopiero pierwszy) seans zasługuje także "Zakochany bez pamięci" Michela Gondry'ego oparty na scenariuszu Charlie'ego Kaufmana. Kate Winslet i Jim Carrey wcielają się tu w parę, która postanawia się rozstać. Mimo że ich romans był bardzo namiętny, nie umieli być razem, nie potrafili się do siebie dopasować. Niedługo potem mężczyzna dowiaduje się, że była ukochana poddała się eksperymentowi wymazania pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.