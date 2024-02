Przestrzega nowy rząd. Będzie patrzeć na ręce polityków

- 16 października obudziliśmy się w nowej Polsce. "Chory na Polskę" to nasz pierwszy singiel i tytuł całego albumu. Od pierwszego marca zaczynamy wiosenną trasę z moim macierzystym zespołem Dr Misio, ale przede wszystkim chciałbym polecić teledysk, który wypuściliśmy tuż przed wyborami 15 października. Teledysk Doktora Misio, który nam po starej znajomości zrobił Wojtek Smarzowski do piosenki "Wielkie żarcie". I tam oprócz tego, że namawiamy panów w pewnym wieku, żeby sobie zrobili pewne badania. Jak mówił dawno, dawno temu Stefan Kisielewski - to, że jesteśmy w d...e, to jasne, problem zaczyna się, kiedy zaczynamy się w d...e urządzać. Myśmy ten teledysk wypuścili jakoś tak dwa tygodnie przed wyborami, kiedy niewielu ludzi wierzyło, że wygramy. A ja miałem takie wrażenie, że jest taki rodzaj stagnacji, że po prostu, jeżeli ludzie nie pójdą tłumnie do urn wyborczych, to przez kolejne lata będziemy świadkiem tego, co się działo przez te ostatnie osiem. No i udało się.