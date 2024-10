Przeszła zabieg nielegalnej aborcji. Dziś wspomina tę traumę i przestrzega: "Nie możemy wrócić do tamtej rzeczywistości"

Brak wsparcia i walka o przyszłość kobiet

Field podkreśliła w swoim nagraniu, że przeżycia z przeszłości uświadamiają jej, jak ogromne znaczenie ma dziś walka o prawa do decydowania o swoim ciele: "Te dziewczyny, zmuszone do ryzykownych podróży do innych stanów, aby przerwać ciążę, przeżywają to, co ja przeżywałam". Aktorka odniosła się również do obecnej sytuacji w USA, gdzie po obaleniu wyroku w sprawie Roe v. Wade w 2022 roku, aborcja na poziomie federalnym przestała być prawem kobiet.