Przychodzili, gwałcili, żarli. Potem kobiety oskarżono o kolaboracje

Galina opowiada o tym, że pewnego dnia żołnierze przyszli do jej domu. Musiała ich wpuścić. Nie znaleźli mężczyzn, za to jej córkę, nastoletnią Nikę. Jeden z orków rzucił, że od trzech miesięcy nie widział kobiety. - Chcieli zgwałcić moją córkę. Prosiłam, żeby tego nie robili, więc zgwałcili mnie. Zrobili ze mną, co chcieli – opowiada we wstrząsającym filmie. Gdy Rosjanie wyjechali, wrócili Ukraińcy. Sąsiedzi Galiny oskarżyli ją i córkę o kolaborację.